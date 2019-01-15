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"Погані спецефекти": режисер вважає, що відео вбивства Захарченко фальшиве

STYLERЖиття    15.01.2019 - 18:43
"Погані спецефекти": режисер вважає, що відео вбивства Захарченко фальшиве
Колаж РБК-Україна

Він відзначив кілька моментів, які вказують на промахи постановників

Відомий український режисер Сергій Лозниця, який зняв фільм "Донбас", вважає, що відео з вбивством голови "ДНР" Олександра Захарченко всього лише погана постановка. Таку думку режисер висловив в інтерв'ю для "Укрінформу".

Лозниця розповів про те, що все, що він показав у своїй відомій кінострічці "Донбас", досі відбувається в східних регіонах.

"Триває, і там з'являються, напевно, якісь нові флюїди. На одній ноті неможливо триматися так довго. Мені зараз складно сказати, як це все буде змінюватися. Але мені здається, що від цього театру вони потроху відходять. І всі ці ridiculous person (дивні люди), всі ці дивні "чоловічки", які "представляли народ" – в більшості вже відстріляні. Або їх вивезли кудись. Я не знаю, що трапилося з цим останнім, якого нібито підірвали", - поділився режисер.

Він зазначив, що відео, яке опублікували в мережі, зроблено погано і якщо придивитися, то можна побачити деякі невідповідності.

"Відео дуже непереконливе. Зроблене людиною, яка не стежила за script-continuity (англ. "Спадкоємністю сценарію" - ред.). Він не стежив за другим планом. Якщо ви уважно подивіться і розберете його, ви побачите, що машини знаходяться в різних положеннях. Вони не можуть фізично перескочити в інше місце буквально за три або п'ять секунд", - пояснив Лозниця.

Він вважає, що відео з кадрами вибуху в кафе "Сепар" – постановочне, так як там дуже погані спецефекти.

"Я думаю, що це постановочне відео. Відео, яке вони представили, непереконливе. Будь-яка людина може самостійно досліджувати його. Подивіться на другий план. Там спецефекти дуже погано зроблені. Там цей вибух, все розлітається. Дуже погано все це зроблено. Хоча, може, все насправді так і є. Може, це тільки моє враження", - розповів режисер.

Відео: YouTube/Новинач

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що "Донбас" Сергія Лозниці отримав 1-е місце на міжнародному кінофестивалі.

А також розповідали про те, що Euronews потрапив у скандал через голову "ДНР" Захарченко.

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