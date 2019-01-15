"Плохие спецэффекты": режиссер считает, что видео убийства Захарченко фальшивое

Коллаж РБК-Украина

Он отметил несколько моментов, которые указывают на промахи постановщиков

Известный украинский режиссер Сергей Лозница, который снял фильм "Донбасс", считает, что видео с убийством главы "ДНР" Александра Захарченко всего лишь плохая постановка. Такое мнение режиссер выразил в интервью для "Укринформа".

Лозница рассказал о том, что все, что он показал в своей нашумевшей кинокартине "Донбасс", до сих пор происходит в восточных регионах.

"Продолжается, и там появляются, наверное, какие-то новые флюиды. На одной ноте невозможно держаться так долго. Мне сейчас сложно сказать, как это все будет меняться. Но мне кажется, что от этого театра они понемногу отходят. И все эти ridiculous person (странные люди), все эти дивные "человечки", которые "представляли народ" – в большинстве уже отстреляны. Или их вывезли куда-то. Я не знаю, что случились с последним этим, которого якобы взорвали", - поделился режиссер.

Он отметил, что видео, которое опубликовали в сети, сделано плохо и если присмотреться, то можно увидеть некоторые несоответствия.

"Видео очень неубедительно. Сделанное человеком, который не следил за script-continuity (англ. "Преемственностью сценария" - ред.). Он не следил за вторым планом. Если вы внимательно посмотрите и разберете его, вы увидите, что машины находятся в разных положениях. Они не могут физически перескочить в другое место буквально за три или пять секунд", - объяснил Лозница.

Он считает, что видео с кадрами взрыва в кафе "Сепар" – постановочное, так как там очень плохие спецэффекты.

"Я думаю, что это постановочное видео. Видео, которое они представили, неубедительно. Любой человек может самостоятельно исследовать его. Посмотрите на второй план. Там спецэффекты очень плохо сделаны. Там этот взрыв, все разлетается. Очень плохо все это сделано. Хотя, может, все на самом деле так и есть. Может, это только мое впечатление", - рассказал режиссер.

Видео: YouTube/Новинач

Напомним, ранее мы сообщали о том, что "Донбасс" Сергея Лозницы получил 1-е место на международном кинофестивале.

А также рассказывали о том, что Euronews попал в скандал из-за главы "ДНР" Захарченко.