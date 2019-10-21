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Переможець "Голосу країни" змінив імідж і представив нову пісню

STYLERЖиття    21.10.2019 - 21:32
Переможець "Голосу країни" змінив імідж і представив нову пісню
Tabakov (фото: instagram.com/tabakov_official)

Tabakov представив кліп на перший сингл з майбутнього альбому

Переможець популярного шоу "Голос країни" Павло Табаков після півторарічної перерви повернувся під новим іменем Tabakov, у новому іміджі, з новим звучанням та новим кліпом на пісню "Ти танцюєш одна".

Переможець &quot;Голосу країни&quot; змінив імідж і представив нову пісню

Tabakov (фото: instagram.com/tabakov_official)

Кліпмейкером відео виступив український режисер Тарас Дронь, який місяць тому став членом Європейської кіноакадемії. У "Ти танцюєш одна" знімальна група яскраво, стильно і зі смаком втілила на екрані просту ідею: кожна жінка, не залежно від віку, типажу та соціального статусу, потребує уваги й кохання.

Tabakov - Ти танцюєш одна

"Ти танцюєш одна" - перший сингл із майбутнього альбому співака, вихід якого заплановано на весну 2020 року. Над платівкою Tabakov працює у колаборації з українським саунд-продюсером Андрієм Бакуном.

Музичний тандем експериментує зі стилями та саундом, прагнучи здивувати прихильників Табакова.

"Tabakov - це не тільки про силу голосу, це також про вміння запалити публіку, надихнути і допомогти відчути ритм", - кажуть у команді артиста.

Переможець &quot;Голосу країни&quot; змінив імідж і представив нову пісню

Tabakov (фото: instagram.com/tabakov_official)

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