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Победитель "Голосу країни" сменил имидж и представил новую песню

STYLERЖизнь    21.10.2019 - 21:32
Победитель "Голосу країни" сменил имидж и представил новую песню
Tabakov (фото: instagram.com/tabakov_official)

Tabakov представил клип на первый сингл с будущего альбома

Победитель популярного шоу "Голос країни" Павел Табаков после полуторагодичного перерыва вернулся под новым именем Tabakov, в новом имидже, с новым звучанием и новым клипом на песню "Ти танцюєш одна".

Победитель &quot;Голосу країни&quot; сменил имидж и представил новую песню

Tabakov (фото: instagram.com/tabakov_official)

Клипмейкером видео выступил украинский режиссер Тарас Дронь, который месяц назад стал членом Европейской киноакадемии. В "Ти танцюєш одна" съемочная группа ярко, стильно и со вкусом воплотила на экране простую идею: каждая женщина, не зависимо от возраста, типажа и социального статуса, требует внимания и любви.

Tabakov - Ти танцюєш одна

"Ти танцюєш одна" - первый сингл с будущего альбома певца, выход которого запланирован на весну 2020 года. Над пластинкой Tabakov работает в коллаборации с украинским саунд-продюсером Андреем Бакуном.

Музыкальный тандем экспериментирует со стилями и саундом, стремясь удивить поклонников Табакова.

"Tabakov - это не только о силе голоса, это также умение зажечь публику, вдохновить и помочь почувствовать ритм", - говорят в команде артиста.

Победитель &quot;Голосу країни&quot; сменил имидж и представил новую песню

Tabakov (фото: instagram.com/tabakov_official)

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