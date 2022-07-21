Чому телефон не можна заряджати в автомобілі: цю помилку роблять усі

На перший погляд, зарядження телефону в машині може здатися безпечним та зручним. Однак це помилка, яка може пошкодити акумулятор смартфону.

Багато людей мають звичку заряджати телефон в машині. Такий спосіб може пошкодити акумулятор телефона. Саме з цієї причини рекомендується уникати цієї помилки і вибрати домашню зарядку.

Також такий спосіб заряджання телефону може пошкодити автомобільний акумулятор.

Спеціалісти кажуть, що телефон можна таким способом зарядити лише трохи.

Як швидко зарядити телефон

Не використовуйте телефон під час зарядки

Чим довше ви користуєтеся своїм пристроєм під час його заряджання, тим довшим буде час живлення. Тому важливо уникати використання енергомістких програм, таких як ігри чи соціальні мережі. Також не рекомендується завантажувати великі файли під час зарядки.

Переведіть телефон у режим польоту

Щоб скоротити час заряджання акумулятора, найкращою звичкою буде перемкнутися в режим польоту. Це призведе до відключення будь-якого зв’язку з вашим смартфоном, які також споживають електроенергію. Акумулятор буде збережений і заряджатиметься швидше.

Виберіть розетку, а не USB для телефону

Заряджання телефону в автомобілі не дозволяє отримати оптимальний заряд. Те ж саме стосується заряджання смартфона через USB-порт комп’ютера, який менш потужний, ніж адаптер телефону. Щоб забезпечити оптимальне заряджання, не забудьте підключити його до електричної розетки, щоб мати достатню автономність.

Розірвіть з’єднання

Якщо ви не очікуєте важливого дзвінка чи текстового повідомлення, ви можете вимкнути всі непотрібні та енергомісткі з’єднання. Серед них Bluetooth та Wi-Fi, які можуть значно сповільнити зарядку акумулятора.