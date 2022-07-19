8 шкідливих програм, які ви негайно повинні видалити зі свого Android

Як би Google не намагався унеможливлювати присутність додатків зі шкідливим програмним забезпеченням, все одно такі знаходяться на просторах Play Store.

Ми зібрали для вас найбільш популярні додатки з мільйонами скачувань у Android, які несуть небезпеку.

Програми під видалення

Нещодавно експерт з безпеки програмного забезпечення Максіме Інграо привернув до себе увагу корпорації Google своїм повідомленням у Twitter, в якому він оприлюднив список додатків, що мають безліч завантажувань, проте водночас несуть шкоду смартфону та безпеці особистих даних власника.

Скриншот (twitter.com/IngraoMaxime)

Загальна кількість завантажувань цих програм більше трьох мільйонів разів. Ця нова група шкідливих програм отримала назву "Autolycos" - тобто, ми маємо справу з програмами, створеними на одній і тій самій базі. Виглядає це, як мінімум підозріло.

Скриншот (twitter.com/IngraoMaxime)

Тож до вашої уваги програми, які слід негайно видалити або не завантажувати, якщо наткнетесь на них:

Vlog Star Video Editor

Creative 3D Launcher

Funny Camera

Razer Keyboard & Theme

Wow Beauty Camera

Gif Emoji Keyboard

Freeglow Camera 1.0.0

Coco Camera v1.1

Чим небезпечні такі додатки

Основна мета Autolycos - підписати жертву на преміальні послуги без її відома. Робиться це шляхом відкриття сторінок в окремому браузері, таким чином, щоб під час роботи, ви нічого не помітили.

Програма обходить необхідність смартфону присилати вам повідомлення про перехід до браузера, так званий "w ebview". Цей процес був розроблений, щоб дозволити програмам Autolycos працювати непомітно, не сповіщаючи користувачів .

Крім того, багато з цих додатків запитували дозвіл читати SMS-повідомлення користувачів, що дозволяло Autolycos приховувати свою шахрайську діяльність.

Цікава ця історія й тим, що зловмисники досягли успіху завдяки рекламі своїх додатків у Facebook та Instagram, використавши для цього 74 рекламні компанії.

Скриншот (twitter.com/IngraoMaxime)

Як захиститись від шкідливих програм

Для початку слід дослідити опис додатка, коментарі та перевірити наявність у розробника інших програм з позитивними відгуками. Описання має відповідати потребам та характеристикам на зображеннях.

Головне, зверніть увагу на те, які дозволи запрошує програма. Наприклад, якщо це дозвіл читати ваші SMS -повідомлення, а для роботи додатка це ніяк не треба, то не дозволяйте та сміливо видаляйте таку програму.

А ще подібні програми часто завантажують діти. Тому переконайтесь, щоб на девайсі, яким грається дитина, не було ваших особистих даних, як от:

пошта

банківські програми

документи

Бажано завести окрему пошту, на якій буде зареєстрований Gmail, Play Store та YouTube. Таким чином дитина не зможе випадково накупити за реальні гроші якихось "покемонів", а ваші особисті дані залишаться у безпеці.

Власний смартфон або інший гаджет, категорично не бажано давати "погратись" дитині, адже тоді безпека ваших даних та грошей буде під великим сумнівом.