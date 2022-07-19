8 вредоносных программ, которые вы немедленно должны удалить со своего Android
Как бы Google ни старался делать невозможным присутствие приложений с вредоносным программным обеспечением, все равно такие находятся на просторах Play Store.
Мы собрали для вас наиболее популярные приложения с миллионами скачиваний в Android, которые несут опасность.
Программы для удаления
Недавно эксперт по безопасности программного обеспечения Максиме Инграо привлек к себе внимание корпорации Google своим сообщением в Twitter, в котором он обнародовал список приложений, которые имеют множество скачиваний, но в то же время несут вред смартфону и безопасности личных данных владельца.
Скриншот (twitter.com/IngraoMaxime)
Общее количество скачиваний этих программ более трех миллионов раз. Эта новая группа вредоносных программ получила название "Autolycos" - то есть, мы имеем дело с программами, созданными на одной и той же базе. Выглядит это как минимум подозрительно.
Скриншот (twitter.com/IngraoMaxime)
Поэтому вашему вниманию программы, которые нужно немедленно удалить или не загружать, если наткнетесь на них:
- Vlog Star Video Editor
- Creative 3D Launcher
- Funny Camera
- Razer Keyboard & Theme
- Wow Beauty Camera
- Gif Emoji Keyboard
- Freeglow Camera 1.0.0
- Coco Camera v1.1
Чем опасны такие приложения
Основная цель Autolycos - подписать жертву на премиальные услуги без ее ведома. Делается это путем открытия страниц в отдельном браузере, таким образом, чтобы во время работы, вы ничего не заметили.
Программа обходит необходимость смартфону присылать вам сообщение о переходе в браузер, так называемый "webview". Этот процесс был разработан, чтобы позволить программам Autolycos работать незаметно, не оповещая пользователей.
Кроме того, многие из этих приложений спрашивали разрешение читать SMS-сообщения пользователей, что позволяло Autolycos скрывать свою мошенническую деятельность.
Интересна эта история и тем, что злоумышленники преуспели благодаря рекламе своих приложений в Facebook и Instagram, использовав для этого 74 рекламные компании.
Скриншот (twitter.com/IngraoMaxime)
Как защититься от вредоносных программ
Для начала следует исследовать описание приложения, комментарии и проверить наличие у разработчика других программ с положительными отзывами. Описание должно соответствовать потребностям и характеристикам на изображениях.
Главное, обратите внимание на то, какие разрешения приглашает программа. Например, если это разрешение читать ваши SMS-уведомления, а для работы приложения это никак не надо, то не позволяйте и смело удаляйте такую программу.
А еще подобные программы часто загружают дети. Поэтому убедитесь, чтобы на девайсе, которым играет ребенок, не было ваших личных данных, как вот:
- почта
- банковские программы
- документы
Желательно завести отдельную почту, на которой будет зарегистрирован Gmail, Play Store и YouTube. Таким образом ребенок не сможет случайно накупить за реальные деньги каких-то "покемонов", а ваши личные данные останутся в безопасности.
Собственный смартфон или другой гаджет, категорически не желательно давать "поиграть" ребенку, ведь тогда безопасность ваших данных и денег будет под большим вопросом.
Ранее мы писали, что ПриватБанк сделал важное заявление о закрытии одной из программ.
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