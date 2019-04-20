Почистила зуби і померла: подробиці трагічної загибелі 11-річної дівчинки

Смерть 11-річної дівчинки Деніз Салдате настала в результаті алергічної реакції на зубну пасту. У дитини була алергія на молочні продукти, але її родина не знала, що зубна паста, яку запропоновав стоматолог, містить молочний білок. Про це повідомляє видання The People.

Через алергію дівчинки її сім'я завжди ретельно перевіряла етикетки на всіх товарах, щоб переконатися в тому, що вони не містять молочних продуктів. Тепер сім'я з Західної Ковіни, штат Каліфорнія (США), оплакує смерть дитини.

Стоматолог порадив використовувати лікарську пасту MI Paste One, щоб зміцнити зубну емаль. Ніколи не турбуючись про молочні інгредієнти в зубній пасті, родина була шокована, коли 4 квітня біля дівчинки стався напад анафілаксії (алергічна реакція негайного типу) під час чищення зубів.

Деніз Салдате (фото: facebook.com)

"Вона сказала: "Я думаю, що у мене алергічна реакція на зубну пасту" і її губи вже були синіми", - заявила мати дівчинки Монік Алтамірано.

Після цього вона поклала доньку на ліжко і побігла до вітальні сказати іншій дочці, щоб вона подзвонила в 911. Тим часом дівчинка почала задихатися.

За словами матері, зубна паста була на всіх зубах і яснах дівчинки і це перекрило їй кисень. Через два дні дівчинка померла.

Як виявилося, лікарська зубна паста містить речовину Recaldent (Рекалдент), яка отримана з молочного білка.

На зубній пасті було як мінімум два попередження на етикетці, які повідомляють користувачів про молочний компонент. Тепер Монік закликає батьків завжди читати склад, незалежно від того, наскільки нешкідливим може здатися цей продукт.

Нагадаємо, що в Бангладеші школярку, яка поскаржилася на сексуальні домагання з боку директора, спалили живцем.

Раніше повідомлялося про те, що в селі Цибулево Кіровоградської області повісилася 14-річна школярка, яка була на дев'ятому місяці вагітності.