Почистила зубы и умерла: подробности трагической гибели 11-летней девочки

Смерть 11-летней девочки Дениз Салдате наступила в результате аллергической реакции на зубную пасту. У ребенка была аллергия на молочные продукты, но ее семья не знала, что зубная паста, предписанная стоматологом, содержит молочный белок. Об этом сообщает издание The People.

Из-за аллергии девочки ее семья всегда тщательно проверяла этикетки на всех товарах, чтобы убедиться в том, что они не содержат молочных продуктов. Теперь семья из Западной Ковины, штат Калифорния (США), оплакивает смерть ребенка.

Стоматолог посоветовал использовать лекарственную пасту MI Paste One, чтобы укрепить зубную эмаль. Никогда не беспокоясь о молочных ингредиентах в зубной пасте, семья была шокирована, когда 4 апреля у девочки случился приступ анафилаксии (аллергическая реакция немедленного типа) во время чистки зубов.

Дениз Салдате (фото: facebook.com)

"Она сказала: "Я думаю, что у меня аллергическая реакция на зубную пасту" и ее губы уже были синими", - заявила мать девочки Моник Алтамирано.

После этого она положила дочь на кровать и побежала в гостиную сказать другой дочери, чтобы она позвонила в 911. Тем временем девочка начала задыхаться.

По словам матери, зубная паста была на всех зубах и деснах девочки и это перекрыло ей кислород. Спустя два дня девочка умерла.

Как оказалось, лекарственная зубная паста содержит вещество Recaldent (Рекалдент), которое получено из молочного белка.

На зубной пасте было как минимум два предупреждения на этикетке, уведомляющих пользователей о молочном компоненте. Теперь Моник призывает родителей всегда читать состав, независимо от того, насколько безвредным может показаться этот продукт.

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