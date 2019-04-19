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Со студенткой жестоко расправились за жалобу о домогательствах (видео)

STYLERПроисшествия    19.04.2019 - 20:05
Со студенткой жестоко расправились за жалобу о домогательствах (видео)
Студентку сожгли за жалобу на домогательства директора в Бангладеш (коллаж РБК-Украина)

Студентка поплатилась за то, что отстаивала свою честь и достоинство

Школьницу, которая пожаловалась на сексуальные домогательства со стороны директора, сожгли на крыше одной из мусульманских школ в Бангладеше, в которой она училась, сообщает BBC.

19-летняя Нусрат Джахан Рафи написала в полицию заявление, рассказав, что директор пригласил ее в кабинет, где дотрагивался до нее "неподобающим образом".

Один из полицейских "слил" видео с ее рассказом в соцсети. На кадрах видно, что Нусрат плачет и закрывает лицо руками. Один из правоохранителей говорит, чтобы она перестала реветь, так как у нее нет причин для слез. Несмотря на недоверие полиции, директора арестовали, а девушка начала получать угрозы.

Со студенткой жестоко расправились за жалобу о домогательствах (видео)

Студентку сожгли за жалобу на домогательства директора в Бангладеш (фото: www.bbc.com)

Вскоре девушку заманили на крышу ее школы под предлогом, что там избивают одну из ее подруг. Там ее поджидала группа людей, которые закрыли лицо паранджой. Они потребовали, чтобы девушка забрала заявление, девушка отказалась, тогда ее облили керосином и подожгли.

Студентка получила ожоги 80% тела и скончалась в больнице спустя четыре дня. Перед смертью она успела рассказать, что узнала в убийцах студентов мусульманской школы, в которой училась.

Студентку сожгли за жалобу на домогательства директора в Бангладеш (видео: YouTube/sojibworld64 pro)

В Бангладеш начались демонстрации в поддержку Нусрат. По делу об убийстве арестованы уже 17 человек. Один из них уже заявил, что они действовали по приказу директора. Полицейский, снимавший Нусрат на видео, снят с должности.

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина встретилась с семьей Нусрат и уверила, что все виновные в гибели девушки понесут наказание.

Со студенткой жестоко расправились за жалобу о домогательствах (видео)

Студентку сожгли за жалобу на домогательства директора в Бангладеш (фото: www.bbc.com)

Напомним, в Одесской области сотрудники правоохранительных органов нашли тело младенца, которого закопали в огороде.

Ранее мы сообщали о том, что журналистам удалось попасть в квартиру, в которой в декабре 2016 года горе-мать на девять дней оставила умирать двоих маленьких детей. В квартире все осталось так, как в день, когда детей обнаружили.

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