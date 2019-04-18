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Закопала ребенка в огороде: подробности ЧП под Одессой

STYLERПроисшествия    18.04.2019 - 09:41
Закопала ребенка в огороде: подробности ЧП под Одессой
Закопала младенца в огороде (Коллаж РБК-Украина)

Женщина утверждает, что малыш родился мертвым

В Одесской области сотрудники правоохранительных органов нашли тело младенца, которого закопали в огороде. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Одесской области.

Инцидент произошел в Саратах Одесской области. В районную больницу обратилась 22-летняя женщина за медицинской помощью. При осмотре она призналась, что недавно родила ребенка.

Женщина сообщила, что малыш родился мертвым и она его просто закопала в огороде, так как испугалась последствий.

"Полицейские установили, что женщина родила ребенка дома самостоятельно, без медицинской помощи. По словам матери, мальчик родился мертвым, поэтому, испугавшись, она закопала его на огороде", - рассказали в полиции.

Закопала ребенка в огороде: подробности ЧП под Одессой

В Одесской области женщина закопала новорожденного ребенка в огороде (pixabay.com)

По месту проживания молодой женщины выехала следственно-оперативная группа и эксперты. Тело младенца было обнаружено в указанном месте и по словам экспертов, на его теле не было обнаружено следов насильственной смерти.

Точная дата смерти, а также причина гибели новорожденного, станет известна только после проведения судебно-медицинской экспертизы.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается", - добавили в правоохранительных органах.

Санкция статьи предполагает наказание до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Тернопольской области погиб новорожденный ребенок.

А также рассказывали о том, что под Львовом женщина выбросила новорожденного в кусты.

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