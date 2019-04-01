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В Тернопольской области умер младенец: детали трагедии

STYLERПроисшествия    01.04.2019 - 16:10
В Тернопольской области умер младенец: детали трагедии
Умер трехмесячный малыш (Коллаж РБК-Украина)

Предположительно, у трехмесячного малыша была пневмония

В Тернопольской области умер трехмесячный младенец. Об этом сообщили в отделе коммуникации Тернопольской области.

Трагедия произошла в Бучачском районе. 31 марта в отделение полиции Бучача поступило сообщение о смерти ребенка от врачей Золотопотоцкой больницы. Они отметили, что малыш поступил к ним в крайне тяжелом состоянии и спасти его они не смогли.

По предварительным данным, ребенок в течении нескольких дней болел дома, но родители не обращались за помощью к медикам и только когда малышу стало совсем плохо – позвонили в больницу. Предположительно у младенца была пневмония.

Однако точные результаты и причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.

В Тернопольской области умер младенец: детали трагедии

В Тернопольский области умер трехмесячный младенец (pixabay.com)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Волыни младенец отравился неизвестным газом. Малышу всего полтора месяца и его экстренно госпитализировали в больницу.

А также ранее мы писали о том, что на городском кладбище в Харькове нашли мертвого младенца. Его завернули в тряпку, потом в пакет и обмотали скотчем. Жуткий пакет обнаружил случайный прохожий возле одной из могил.

Кроме того, мы рассказывали о том, что на Прикарпатье женщина родила, а потом зарезала новорожденного младенца. Стало известно, какое наказание она понесет.  

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