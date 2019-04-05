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Выбросила младенца в кусты: ЧП в кондитерской под Львовом

STYLERПроисшествия    05.04.2019 - 16:09
Выбросила младенца в кусты: ЧП в кондитерской под Львовом
Фото: коллаж РБК-Украина

Горе-мать родила ребенка прямо на работе

Женщина родила ребенка и оставила его на улице в кустах на территории кондитерского цеха, в котором работает. Как сообщили в полиции Львовской области, по данному факту начато досудебное расследование, передает УНН.

Правоохранители выясняют все обстоятельства смерти младенца.

По словам горе-матери, она родила мертвого ребенка. Сейчас женщину госпитализировали с кровотечением.

Она рассказала, что во время работы у нее начались роды, после чего женщина отправилась в пустующее помещение и там родила. Увидев, что ребенок не подает признаков жизни, она выкинула его в кусты, а сама вернулась к работе.

Вскоре ей стало стало плохо и ее увезли в больницу.

После того, как женщина рассказала об этом медикам при осмотре, те сообщили полиции. Правоохранители на месте происшествия обнаружили труп младенца, завернутый в одеяло.

Расследование по этому делу проходит в рамках ст. 117 Уголовного кодекса (умышленное убийство новорожденного ребенка).

Выбросила младенца в кусты: ЧП в кондитерской под Львовом Иллюстративное фото: полиция

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области 25-летняя женщина убила новорожденного - это был ее пятый ребенок. Богородчанский районный суд признал женщину виновной и теперь ей грозит срок. 

Также мы писали ранее, что в Киеве в Днепровском районе прохожие обнаружили сумку с новорожденным младенцем.

Напомним, недавно в РФ в Ростовской области в туалете детской больницы в пакете рядом с мусорным ведром нашли мертвого ребенка. Его родила 16-летняя школьница прямо в уборной.

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