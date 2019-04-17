Підняла руку на дитину: інцидент у волинській школі розізлив українців

Випадок булінгу з боку прибиральниці стався перед усім класом
На Волині 8-річну дитину вдарила по спині шкільна прибиральниця. Інцидент стався перед усім класом. Дівчинка плакала і неймовірно злякалася. Про це повідомила мама школярки в пабліку Батьки SOS у Facebook.
У повідомленні йдеться про те, що прибиральниця Галина вдарила дівчинку по спині рукою, в якому тримала якийсь предмет, імовірно, це був щоденник. Школярка відчуває себе приниженою, перебуває в пригніченому стані.
Прикрий інцидент, травмувавший психіку дівчинки, трапився в ЗОШ №5 міста Нововолинськ.
Батьки дівчинки заявляють, що так просто цього не залишать. Вони збираються скаржитися у відповідні органи.
Булінг в школі на Волині - прибиральниця вдарила дитину (скрін: facebook.com)
Користувачі мережі надзвичайно обурені подібним зухвалим вчинком прибиральниці, яка підняла руку на 8-річну дитину. Вони залишили безліч коментарів під публікацією.
Нагадаємо, булінг в школі Хмельницького з побиттям дівчат учнями 8-го класу переріс у скандал між батьками.
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