Подняла руку на ребенка: инцидент в волынской школе разозлил украинцев

Случай буллинга со стороны уборщицы произошел перед всем классом
На Волыни 8-летнего ребенка ударила по спине школьная уборщица. Инцидент произошел перед всем классом. Девочка плакала и невероятно испугалась. Об этом сообщила мама школьницы в паблике Батьки SOS в Facebook.
В сообщении говорится о том, что уборщица Галина ударила девочку по спине рукой, в которой держала какой-то предмет, вероятно, это был дневник. Школьница чувствует себя униженной, находится в подавленном состоянии.
Досадный инцидент, травмировавший психику девочки, случился в СОШ №5 города Нововолынск.
Родители девочки заявляют, что так просто этого не оставят. Они собираются жаловаться в соответствующие органы.
Буллинг в школе на Волыни - уборщица ударила ребенка (скрин: facebook.com)
Пользователи сети чрезвычайно возмущены подобным дерзким поступком уборщицы, которая подняла руку на 8-летнего ребенка. Они оставили множество комментариев под публикацией.
Напомним, булінг в школе Хмельницкого с избиением девушек учениками 8-го класса перерос в скандал между родителями.
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