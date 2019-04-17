Подняла руку на ребенка: инцидент в волынской школе разозлил украинцев

Буллинг в школе на Волыни - уборщица ударила ребенка (коллаж РБК-Украина)

Случай буллинга со стороны уборщицы произошел перед всем классом

На Волыни 8-летнего ребенка ударила по спине школьная уборщица. Инцидент произошел перед всем классом. Девочка плакала и невероятно испугалась. Об этом сообщила мама школьницы в паблике Батьки SOS в Facebook.

В сообщении говорится о том, что уборщица Галина ударила девочку по спине рукой, в которой держала какой-то предмет, вероятно, это был дневник. Школьница чувствует себя униженной, находится в подавленном состоянии.

Досадный инцидент, травмировавший психику девочки, случился в СОШ №5 города Нововолынск.

Родители девочки заявляют, что так просто этого не оставят. Они собираются жаловаться в соответствующие органы.

Буллинг в школе на Волыни - уборщица ударила ребенка (скрин: facebook.com)

Пользователи сети чрезвычайно возмущены подобным дерзким поступком уборщицы, которая подняла руку на 8-летнего ребенка. Они оставили множество комментариев под публикацией.

"А в какие органы обращались? Ребенок - самое главное чудо в жизни любых родителей! Сил вам";

"Дай Бог, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы правда была на вашей стороне";

"Нельзя оставлять это без наказания";

"Пусть отец придет в школу с пилой, юмор, если что. А если серьезно, когда уже начнут отвыкать от тумаков в школе";

"А что уборщица Галина делала в вашем классе среди детей с дневником в руках? Уборка класса осуществляется после окончания уроков, в отсутствии учащихся";

"Я уже ничему не удивляюсь... У нас была ситуация, когда учительница английского ударила ребенка линейкой на уроке и регулярно обзывала детей тупыми, глупыми и все в таком духе";

"Заявление в полицию все расставит по своим местам";

Абсолютно поддерживаю Вас, как мама. Ребенок должен чувствовать защиту. Всегда".

Напомним, булінг в школе Хмельницкого с избиением девушек учениками 8-го класса перерос в скандал между родителями.

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