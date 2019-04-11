Обзывает чертями: учительница христианской этики бьет детей

Коллаж РБК-Украина

Школьники не понимают, почему учительница, которая бьет детей, еще работает

Скандал в школе в селе Петранка Ивано-Франковской области случился из-за преподавательницы, которая неоднократно била своих учеников, и у детей есть задокументированное подтверждение. Об этом говорится в программе "Вікна-новини" на канале СТБ.

По словам родителей школьников, учительница христианской этики уже несколько лет бьет детей и называет их чертями. Недавно школьники сняли несколько видео, где видно, как педагог агрессивно общается с девочкой, а мальчика бьет рукой по голове.

В школе ничего с этим не делали, пока мама 11-классника не обратилась в полицию. На сторону детей и родителей стали некоторые педагоги, но учительница с 45-летним стажем своей вины не признает.

Пострадавший ученик Святослав Морис рассказал, что учительница неоднократно его била и при всех называла самым худшим учеником. На защиту парня стал почти весь его класс.

Видео: YouTube/Вікна-новини

За последние два месяца в школе работали две комиссии. При этом школьная комиссия признала случай буллинга, районная – посоветовала сделать выговор и учительнице христианской этики и классному руководителю 11 класса.

64-летняя учительница заявила, что это первый класс, с которым у нее не сложились отношения. Она отметила, что еще с сентября дети ничего не хотели делать, и сказали, что им эти уроки не нужны. По ее словам, ученики постоянно его травили и старались вывести из себя.

Обвинения в буллинге женщина отрицает, и говорит что никогда не обзывала детей и не била. Кроме того, в прошлом году она похвалила Святослава, который написал олимпиаду по христианской этике.

Стоит отметить, что в сети пользователи говорят, что эта учительница хороший педагог и в этом сюжете все неоднозначно.

Иллюстративное фото: pixabay.com

"Скажу вам так, Анна Павловна прекрасная учительница, очень хорошая и добрая, всегда поддерживает учеников. А нынешнее поколение детей не хочет вообще ничего, ни учиться, ни слушаться старших. Их цель на уроке посидеть в телефоне, поговорить друг с другом, посмеяться на весь класс, и самое главное раздразнить учителя, вывести его из себя, а потом мы ни в чем не виноваты, прям ангелы";

"На месте Анны Павловны я бы встречный иск в суд подал. На честную мамку. Потому-то так интересно получилось, что акцент с потерпевшего "нечеловеческих" оскорблений сыночка, незаметно и ловко сместился на старушку учительницу, которая на склоне своей карьеры так "славно" на телевидение попала. Вот сами рассудите - и кто в этой истории теперь больше обижен и оплеванный?".

Напомним, что под Киевом учителя запугивают детей за забытые тетради и улыбки на уроках.

Ранее сообщалось о том, что в Хмельницком семиклассницы напали на ровесницу.