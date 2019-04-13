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Ударили двух девочек в лицо: в Хмельницком разгорелся скандал из-за буллинга

STYLERПроисшествия    13.04.2019 - 16:57
Ударили двух девочек в лицо: в Хмельницком разгорелся скандал из-за буллинга
Буллинг в школе Хмельницкого – одноклассники избивают девочек (коллаж РБК-Украина)

Буллинг в школе Хмельницкого среди одноклассников перерос в скандал между родителями

Буллинг в школе Хмельницкого с избиением девочек учениками 8-го класса перерос в скандал между родителями. Группа восьмиклассников ударила двух девочек в лицо, на что большинство родителей положительно отреагировала, заявив, что ученицы сами в этом виноваты. Об этом рассказала родственница одной из пострадавших с ником Laguna Hello в сообществе "БАТЬКИ SOS" в Facebook.

Как сообщается, группа одноклассников, которая регулярно мешает проведению уроков и обижает учеников школы, ударила двух девочек по лицу. На это родители учеников неоднозначно отреагировали, заявив, что девочки "вечно лезут первыми".

"Хочу поделиться ситуацией, сложившейся в лицее г. Хмельницкого. В классе у моей племянницы происходит постоянный буллинг со стороны группы мальчиков! Несколько подростков 8-го класса, обижают одноклассников и мешают проведению уроков, хамят учителям и уже перешли к рукоприкладству! Но больше всего приводит в негодование отношение их родителей! На сообщение одного отца о том что один из хулиганов ударил в лицо учениц, мамы осыпали его упреками, мол, сами виноваты... это девочки ваши, вечно лезут первыми и т.п. Столь наглые отговорки не оставляют равнодушными... Мало того, что группа пацанов не дает спокойно учится детям, так еще и родители пытаются перекладывать ответственность", - рассказывает обеспокоенная тетя одной из пострадавших учениц.

 

Буллинг в школе Хмельницкого – одноклассники избивают девочек (скриншоты: facebook.com/БАТЬКИ SOS)

Также сообщается, что администрация школы не может справиться с буллингом.

"Решить ситуацию администрация лицея не может... вызов в школу родителей заканчивается так называемым "последним шансом". Дети не могут получить полноценное образование! Как можно повлиять на отчисление или перевод из класса этих учеников?" – подытожили в публикации.

В комментариях считают, что нужно обращаться в полицию:

  • Полиция должна быть в классе уже давно. Папы девочек, кстати, меня тоже удивляют.
  • Вошел в силу закон про буллинг, идете и пишете заявление в полиции. Два таких заявления и исключают из лицея.

Напомним, что учитель христианской этики бьет детей.

Ранее сообщалось, что под Киевом учителя запугивают детей за забытые тетради и улыбки на уроках.

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