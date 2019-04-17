Підняла руку на дитину: інцидент у волинській школі розізлив українців

На Волині 8-річну дитину вдарила по спині шкільна прибиральниця. Інцидент стався перед усім класом. Дівчинка плакала і неймовірно злякалася. Про це повідомила мама школярки в пабліку Батьки SOS у Facebook.

У повідомленні йдеться про те, що прибиральниця Галина вдарила дівчинку по спині рукою, в якому тримала якийсь предмет, імовірно, це був щоденник. Школярка відчуває себе приниженою, перебуває в пригніченому стані.

Прикрий інцидент, травмувавший психіку дівчинки, трапився в ЗОШ №5 міста Нововолинськ.

Батьки дівчинки заявляють, що так просто цього не залишать. Вони збираються скаржитися у відповідні органи.

Булінг в школі на Волині - прибиральниця вдарила дитину (скрін: facebook.com)

Користувачі мережі надзвичайно обурені подібним зухвалим вчинком прибиральниці, яка підняла руку на 8-річну дитину. Вони залишили безліч коментарів під публікацією.

"А в які органи зверталися? Дитина - найголовніше чудо в житті будь-яких батьків! Сил вам";

"Дай Бог, щоб справедливість восторжествувала, щоб правда була на вашому боці";

"Не можна залишати це без покарання";

"Хай батько прийде до школи з пилкою, гумор, якщо що. А якщо серйозно, коли вже почнуть відвикати від стусанів в школі";

"А що прибиральниця Галина робила у вашому класі серед дітей зі щоденником в руках? Прибирання класу здійснюється після закінчення уроків у відсутності учнів";

"Я вже нічому не дивуюся... У нас була ситуація коли вчителька англійської вдарила дитину лінійкою на уроці і регулярно обзивала дітей тупими, дурними і все в такому дусі";

"Заява в поліцію все розставить по своїх місцях";

"Абсолютно підтримую Вас, як мама. Дитина має відчувати захист. Завжди".

Нагадаємо, булінг в школі Хмельницького з побиттям дівчат учнями 8-го класу переріс у скандал між батьками.

Раніше ми також писали про те, що на Прикарпатті вчителька християнської етики б'є дітей і обзиває їх чортами.