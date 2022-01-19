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Підозрювані у вбивстві 11-річного хлопчика під Запоріжжям зізналися в ще одному злочині

Автор: Роман Мирончук

Підозрювані в жорстокому вбивстві 11-річного Максима Самофалова під Запоріжжям зізналися в ще одному злочині. Затримані вбили 48-річну жінку, яка вважалася зниклою безвісти, і кинули її тіло в річку.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

Під час допиту один з підозрюваних зізнався, що у вересні минулого року вони з другом викрали і вбили жінку 1973 року народження. Причиною вбивства стали неприязні стосунки.

Щоб замести сліди злочину вбивці спалили речі жертви, а її тіло скинули в річку Тащенак.

Сьогодні, 19 листопада, тіло вбитої жінки витягли з водойми між селами Радивонівка і Мирне, і направили на експертизу.

Поліція витягла з річки тіло вбитої 48-річної жінки (фото: zp.npu.gov.ua)

Тепер підозрюваним загрожує довічний тюремний термін.

Нагадаємо, що 11-річного Максима двоє раніше судимих чоловіків 1976 і 1996 років народження також викрали. Протягом двох тижнів нелюди утримували дитину в підвалі, а потім вбили. Труп хлопчика виявили в погребі приватного будинку.

Ми також писали про те, що в Італії 80-річний чоловік вбив дружину-українку після того як вона відмовила йому в інтимі. Розсерджений чоловік завдав дружині 4 удари ножем в область серця, тому смерть була миттєвою. Жінка жила в Італії останні 20 років.

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