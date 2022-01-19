Подозреваемые в убийстве 11-летнего мальчика под Запорожьем признались в еще одном преступлении

Во время допроса один из подозреваемых признался, что в сентябре прошлого года они с другом похитили и убили женщину 1973 года рождения. Причиной убийства стали неприязненные отношения.

Чтобы замести следы преступления убийцы сожгли вещи жертвы, а ее тело сбросили в реку Тащенак.

Сегодня, 19 ноября, тело убитой женщины вытащили из водоема между селами Радивоновка и Мирное, и направили на экспертизу.

Полиция вытащила из реки тело убитой 48-летней женщины (фото: zp.npu.gov.ua)

Теперь подозреваемым грозит пожизненный тюремный срок.