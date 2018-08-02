"Підпер, щоб не розсипався": вантажівка застрягла під Шулявським мостом (відео)

Фото: Шулявський шляхопровід (tov-tob.livejournal.com)

У мережі жартують над "новими технологіями реконструкції"

У Києві під сумнозвісним Шулявським шляхопроводом, який хочуть відремонтувати протягом року, застрягла фура. Водій намагався проїхати під невисокою частиною мосту і в результаті опинився знерухомлений. Відповідне відео було опубліковано на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

"Сьогодні вранці водієві вантажівки стало шкода Шулявський шляхопровід. Щоб той не розсипався до початку ремонту, чоловік вирішив підперти його своїм автомобілем. Вийшло!" – написав автор публікації.

Відео: Фура та шляхопровід (facebook.com/KyivOperativ)

Ролик прокоментували користувачі мережі:

"Реконструкція почалася".

"Він його підтримує!...Реально красава! Може це нові технології?".

"Не словом, а ділом".

"Раніше вважали, що Земля стоїть на трьох слонах. Може, із зоопарку слоникив підкинути, щоб на них хоча б Шулявський міст тримався?".

"Респект таким водіям".

"Молодець".

"Блондинки відпочивають".

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

До речі, у Києві водій "посунув" авто, яке не давало проїхати. Постраждалий розповів про інцидент.

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