"Подпер, чтобы не рассыпался": грузовик застрял под Шулявским мостом (видео)

STYLER LIFE 02.08.2018 - 11:00
Фото: Шулявский путепровод (tov-tob.livejournal.com) Фото: Шулявский путепровод (tov-tob.livejournal.com)

В сети шутят над "новыми технологиями реконструкции"

В Киеве под печально известным Шулявским путепроводом, который хотят отремонтировать в течение года, застряла фура. Водитель пытался проехать под невысокой частью моста и в результате оказался обездвижен. Соответствующее видео было опубликовано на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

"Сегодня утром водителю грузовика стало жаль Шулявский путепровод. Чтобы тот не рассыпался до начала ремонта, мужчина решил подпереть его своим автомобилем. Получилось!" – написал автор публикации.

Видео: Фура и путепровод (facebook.com/KyivOperativ)

Ролик прокомментировали пользователи сети:

"Реконструкция началась".

"Он его поддерживает!...Реально красава! Может это новые технологии?".

"Не словом, а делом".

"Ранее считали, что Земля стоит на трех слонах. Может, из зоопарка слоникив подкинуть, чтобы на них хотя бы Шулявский мост держался?".

"Респект таким водителям".

"Молодец".

"Блондинки отдыхают".

&quot;Подпер, чтобы не рассыпался&quot;: грузовик застрял под Шулявским мостом (видео)

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

&quot;Подпер, чтобы не рассыпался&quot;: грузовик застрял под Шулявским мостом (видео)&quot;Подпер, чтобы не рассыпался&quot;: грузовик застрял под Шулявским мостом (видео)

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Кстати, в Киеве водитель "подвинул" авто, которое не давало проехать. Пострадавший рассказал об инциденте.

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