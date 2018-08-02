"Подпер, чтобы не рассыпался": грузовик застрял под Шулявским мостом (видео)

В сети шутят над "новыми технологиями реконструкции"
В Киеве под печально известным Шулявским путепроводом, который хотят отремонтировать в течение года, застряла фура. Водитель пытался проехать под невысокой частью моста и в результате оказался обездвижен. Соответствующее видео было опубликовано на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.
"Сегодня утром водителю грузовика стало жаль Шулявский путепровод. Чтобы тот не рассыпался до начала ремонта, мужчина решил подпереть его своим автомобилем. Получилось!" – написал автор публикации.
Видео: Фура и путепровод (facebook.com/KyivOperativ)
Ролик прокомментировали пользователи сети:
"Реконструкция началась".
"Он его поддерживает!...Реально красава! Может это новые технологии?".
"Не словом, а делом".
"Ранее считали, что Земля стоит на трех слонах. Может, из зоопарка слоникив подкинуть, чтобы на них хотя бы Шулявский мост держался?".
"Респект таким водителям".
"Молодец".
"Блондинки отдыхают".
Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)
Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)
Кстати, в Киеве водитель "подвинул" авто, которое не давало проехать. Пострадавший рассказал об инциденте.
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