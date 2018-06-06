"Підрізав велосипедиста і обматюкав": киян обурив нахабний водій маршрутки

Він виставив винуватим велосипедиста
У Києві водій маршрутки № 239 (17), яка курсує від ст. м "Шулявська" до ст. м "Либідська", підрізав велосипедиста та обматюкав його. Про інцидент розповіла очевидиця Ольга Воробей в групі Los Solomas Facebook.
Вона повідомила, що це сталося перед зупинкою "вул. Максима Кривоноса".
Фото: Водій маршрутки (facebook.com/lossolomas/Olga Vorobey)
"Всіх пасажирів здивувала нахабство водія, який підрізав велосипедиста, а коли останній зробив зауваження, то водій ще й облаяв того на всю маршрутку! І я не кажу про його манеру спілкування з пасажирами. Просто нахаба і грубіян!" ― написала вона.
Скріншот поста (facebook.com/lossolomas/Olga Vorobey)
"Для них це норма. У полі ж велосипедисти не їздять!" – обурилися в мережі.
"Тиждень тому на цьому маршруті водій висадив дитини за неоплачений проїзд. Хлопчик їхав один, 8-9 років", - розповіли користувачі.
Нагадаємо, що у Мелітополі маршрутники носяться на "червоний".
"Культура водіння по-мелітопольски. Часто таке помічаєте?" - йдеться у підписі до відео.
Як видно на відео, водій маршрутки, від'їхавши від зупинки, розігнався і хвацько промчав на червоне світло. На щастя, при цьому ніхто не постраждав.
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