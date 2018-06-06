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"Подрезал велосипедиста и обматерил": киевлян возмутил наглый водитель маршрутки

STYLERLIFE        06.06.2018 - 10:54
Фото: facebook.com/lossolomas/Olga Vorobey
Фото: facebook.com/lossolomas/Olga Vorobey

Он выставил виноватым велосипедиста

В Киеве водитель маршрутки № 239 (17), которая курсирует от ст. м. "Шулявская" до ст. м. "Лыбидская", подрезал велосипедиста и обматерил его. Об инциденте рассказала очевидица Ольга Воробей в группе Los Solomas в Facebook.

Она сообщила, что это произошло перед остановкой "ул. Максима Кривоноса".

Фото: Водитель маршрутки (facebook.com/lossolomas/Olga Vorobey)

"Всех пассажиров удивила наглость водителя, который подрезал велосипедиста, а когда последний сделал замечание, то водитель еще и обматерил того на всю маршрутку! И я не говорю про его манеру общения с пассажирами. Просто нахал и грубиян!" ― написала она.

Скриншот поста (facebook.com/lossolomas/Olga Vorobey)

"Для них это норма. В поле же велосипедисты не ездят!" – возмутились в сети.

"Неделю назад на этом маршруте водитель высадил ребенка за неоплаченный проезд. Мальчик ехал один, лет 8-9", - рассказали пользователи.

Напомним, что в Мелитополе маршрутчики носятся на "красный".

"Культура вождения по-мелитопольски. Часто такое замечаете?" - говорится в подписи к видео.

Как видно на видео, водитель маршрутки, отъехав от остановки, разогнался и лихо промчался на красный свет. К счастью, при этом никто не пострадал.

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Теги: маршрутка, водитель
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