"Подумав, що вбив дитину": російський мільярдер помер від інфаркту

Фото: ДТП (РБК-Україна)

Однорічний хлопчик два рази потрапив у ДТП, друга з яких виявилася смертельною

На 72-му році життя за неоднозначних обставин помер російський мільярдер Ігор Неклюдов. Причиною смерті став інфаркт через те, що Неклюдов вважав себе винним в смерті однорічного малюка, який загинув зовсім за інших обставин. Російські ЗМІ повідомляють, що бізнесмен помер у лікарні 19 липня.

За наявною інформацією, інцидент за участю 71-річного мільярдера стався біля туристично-розважального комплексу "Заимка Плюснина" 17-го липня. За однією з версій, хлопчик потрапив під колеса автомобілів за ці дні два рази. Перший випадок стався на одному з дитячих майданчиків, звідки виїжджав тонований автомобіль Неклюдова, однак малюк після зіткнення отримав тільки подряпини. Деякі стверджують, що водій, рухаючись заднім ходом зачепив малюка, інші вважають, що малюк біг і впав поряд з автомобілем.

"Біля дитячого майданчика бігали діти, а повз їхав тонований автомобіль. Один з дітей впав якраз біля машини, — розповів випадковий свідок події "Аргументам і фактам". — З машини вискочили люди, тут же підійшов, по-моєму, батько. Дитина до того часу вже піднялася сама, я помітив, що у неї трохи розбиті коліна. Її віднесли в приміщення, я ще бачив, що лікар туди зайшов. Потім бачив "швидку", як мені хтось сказав, дитину повезли на рентген. Ну, так треба, щоб точно переконатися, що все в порядку".

Повідомляється також, що Неклюдов особисто простежив за тим, щоб дитині надали необхідну допомогу. Дитина виявилася здоровою, за винятком подряпаних колін.

19 липня Неклюдов дізнався про смерть малюка. За однією версією хлопчик став жертвою абсолютно іншої ДТП, але з якоїсь причини бізнесмен подумав, що у зведеннях йшлося про ситуацію, в яку потрапив саме він. За іншою — бізнесмен дуже близько до серця сприйняв те, що трапилося, що і спричинило інфаркт.

Фото: Ігор Неклюдов (aif.ru)

"Ігор Михайлович помер сьогодні. Похорони відбудуться в понеділок, відспівування пройде в Спасо-Преображенському кафедральному соборі в Хабаровську", — йдеться в повідомленні представника компанії "Дальрео", засновником якої був бізнесмен.

Нагадаємо, що у РФ померла легендарна перекладачка книг про Гаррі Поттера.

Відео: (video.rbc.ua)