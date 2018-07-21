"Подумал, что убил ребенка": российский миллиардер умер от инфаркта

Фото: ДТП (РБК-Украина)

Годовалый мальчик два раза попал в ДТП, второе из которых оказалось смертельным

На 72-м году жизни при неоднозначных обстоятельствах умер российский миллиардер Игорь Неклюдов. Причиной смерти стал инфаркт из-за того, что Неклюдов посчитал себя виноватым в смерти годовалого малыша, который погиб совершенно при других обстоятельствах. Российские СМИ сообщают, что бизнесмен умер в больнице 19 июля.

По имеющейся информации, инцидент при участии 71-летнего миллиардера произошел возле туристическо-развлекательного комплекса "Заимка Плюснина" 17-го июля. По одной из версий, мальчик попал под колеса автомобилей за эти дни два раза. Первый случай произошел на одной из детских площадок, откуда выезжал тонированный автомобиль Неклюдова, однако малыш после столкновения получил только ссадины. Некоторые утверждают, что водитель, двигаясь задним ходом задел малыша, другие считают, что малыш бежал и упал рядом с автомобилем.

"Возле детской площадки бегали дети, а мимо ехал тонированный автомобиль. Один из детей упал как раз возле машины, — рассказал случайный свидетель происшествия "Аргументам и фактам". — Из машины выскочили люди, тут же подошел, по-моему, отец. Ребенок к тому времени уже поднялся сам, я заметил, что у него немного разбиты колени. Его отнесли в помещение, я еще видел, что врач туда зашел. Потом видел "скорую", как мне кто-то сказал, ребенка повезли на рентген. Ну, так положено, чтобы точно убедиться, что все в порядке".

Сообщается также, что Неклюдов лично проследил за тем, чтоб ребенку оказали необходимую помощь. Ребенок оказался здоров, за исключением поцарапанных коленок.

19 июля Неклюдов узнал о смерти малыша. По одной версии мальчик стал жертвой совершенно другого ДТП, но по какой-то причине бизнесмен подумал, что в сводках шла речь о ситуации, в которую попал именно он. По другой — бизнесмен очень близко к сердцу воспринял случившееся, что и повлекло инфаркт.

Фото: Игорь Неклюдов (aif.ru)

"Игорь Михайлович скончался сегодня. Похороны состоятся в понедельник, отпевание пройдет в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Хабаровске", — говорится в сообщении представителя компании "Дальрео", основателем которой был бизнесмен.

Напомним, что в РФ скончалась легендарная переводчица книг о Гарри Поттере.

Видео: (video.rbc.ua)