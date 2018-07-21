Загинув 9-річний хлопчик: у Вінницькій області під колеса "ВАЗа" потрапили двоє дітей (фото)

Фото: ДТП у Вінницькій області (сайт Нацполіції Вінницької області)

Постраждала 11-річна дівчинка вижила

В селі Іванів (Вінницька область) водій "Вазу" наїхав на двох дітей 9 і 11 років. Як повідомляє сайт Нацполиции Вінницької області, хлопчик і дівчинка раптово виїхали на велосипеді на проїжджу частину.

Після прибуття на місце події медиків, обидві дитини ще були живі і їх доставили каретою швидкої допомоги до лікарні для надання необхідної медичної допомоги. На жаль, із-за отриманих травм хлопчик помер.

Фото: ДТП у Вінницькій області (сайт Нацполіції Вінницької області)

Зараз медики активно борються за життя дівчинки, що вижила. Вона отримала відкриту черепно-мозкову травму і перебуває в реанімації.

На місці трагічного ДТП експертами ведеться розслідування щодо з'ясування причин і обставин аварії.

Фото: ДТП у Вінницькій області (сайт Нацполіції Вінницької області)

У 31-річного водія "ВАЗа" в лікарні були взяті проби крові, щоб з'ясувати чи був алкоголь у нього в крові на момент аварії.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч. ст 2. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяли шкоди смерть потерпілого"). За дане правопорушення законом передбачено покарання до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно в Житомирській області сталося масштабне ДТП, в результаті якого загинули 10 осіб і на Житомирщині був оголошений траур за загиблими на трасі Київ-Чоп.

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