Погиб 9-летний мальчик: в Винницкой области под колеса "ВАЗа" попали двое детей (фото)

Фото: ДТП в Винницкой области (сайт Нацполиции Винницкой области)

Пострадавшая 11-летняя девочка выжила

В селе Иванов (Винницкая область) водитель "ВАЗа" наехал на двух детей 9 и 11 лет. Как сообщает сайт Нацполиции Винницкой области, мальчик и девочка внезапно выехали на велосипеде на проезжую часть.

По прибытии на место происшествия медиков, оба ребенка еще были живы и их доставили каретой скорой помощи в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. К сожалению, из-за полученных травм маленький мальчик скончался.

Фото: ДТП в Винницкой области (сайт Нацполиции Винницкой области)

Сейчас медики активно борятся за жизнь выжившей девочки. Она получила открытую черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

На месте трагического ДТП экспертами ведется расследование по выяснению причин и обстоятельств аварии.

Фото: ДТП в Винницкой области (сайт Нацполиции Винницкой области)

У 31-летнего водителя "ВАЗа" в больнице были взяты пробы крови, чтобы выяснить был ли алкоголь у него в крови на момент аварии.

Следователи уже открыли криминальное производство по ч.2 ст. 286 ("нарушение правил безопасности дорожного движения или експлуатации транспорта лицами, которые управляют транспортними средствами, причинившими смерть потерпевшего"). За данное правонарушение законом предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Житомирской области произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли 10 человек и на Житомирщине был объявлен траур по погибшим на трассе Киев-Чоп.

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