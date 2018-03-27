"Погода карусельна": синоптик повідомила українцям, коли різко похолодає

У середу в Україні похолодає

Народний синоптик Наталка Діденко повідомила українцям, що в середу, 28 березня, їх чекає різке, але короткочасне похолодання. Про це вона повідомила на своїй Facebook-сторінці.

"Середа принесе в Україну похолодання. Невелике, короткочасне.

Проте воно зумовить перехід дощів, які прийдуть з атмосферними фронтами, у мокрий сніг. А мокрий сніг ми не хочемо, він набрид, як гірка редька. Синоптична ситуація невблаганна. Отже. завтра, 28 березня мокрий сніг ймовірний у північних областях України, подекуди на Заході, у Харківській області, можливо, дотягне до Полтавщини, Черкащини та північних районів Вінницької області.На решті території - періодичний дощ ", - попередила синоптик.

Діденко повідомила, де опадів не буде.

"На Луганщині та Донеччині - істотні опади навряд. Температура повітря знизиться до 0+4 градусів. На Півдні та крайньому Заході буде +6+11 градусів. У Дніпрі, Кропивницькому та їхніх районах протягом дня +4+7 градусів", - написала Наталка.

У Києві 28 березня очікуються дощі з мокрим снігом.

"У Києві в середу пройдуть дощ з мокрим снігом, найближчої ночі -1-3 градуси, завтра вдень +1+3 градуси. Холодненько. У четвер ще буде прохолодно.

А з п'ятниці температура підвищиться до +8+11 градусів. Але з періодичними дощами та вітром. Так що погода - карусельна. Тримайтеся міцно за атмосферні поручні і не втрачайте голову", - підсумувала Діденко.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що українців попередили про погіршення погоди.

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