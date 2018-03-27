"Погода карусельная": синоптик сообщила украинцам, когда резко похолодает

В среду в Украине похолодает

Народный синоптик Наталка Диденко сообщила украинцам, что в среду, 28 марта, их ждет резкое, но кратковременное похолодание. Об этом она сообщила на своей Facebook-странице.

"Среда принесет в Украину похолодание. Небольшое, кратковременное. Однако оно приведет переход дождей, которые придут с атмосферными фронтами, в мокрый снег. А мокрый снег мы не хотим, он надоел, как горькая редька. Синоптическая ситуация неумолимая. Итак, завтра, 28 марта мокрый снег вероятен в северных областях Украины, где-то на Западе, в Харьковской области, возможно, дотянет до Полтавщины, Черкасской и северных районов Винницкой области. На остальной территории - периодический дождь", - предупредила синоптик.

Диденко сообщила, где осадков не будет.

"На Луганщине и Донеччине - существенные осадки вряд ли. Температура воздуха понизится до 0 + 4 градусов. На юге и крайнем Западе будет + 6 + 11 градусов. В Днепре, Кропивницком и их районах в течение дня + 4 + 7 градусов", - написала Наталка.

В Киеве 28 марта ожидаются дожди с мокрым снегом.

"В Киеве в среду пройдут дожди с мокрым снегом, ближайшей ночью -1-3 градусов, завтра днем ​​1 + 3 градуса. Холодно. В четверг еще будет прохладно. А с пятницы температура повысится до 8 + 11 градусов. Но с периодическими дождями и ветром. Так что погода - карусельная. Держитесь крепко за атмосферные поручни и не теряйте голову", - подытожила Диденко.

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что украинцев предупредили об ухудшении погоды.

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