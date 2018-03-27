Дожди и даже снег: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Синоптики рассказали, чего ждать украинцам от погоды 27 и 28 марта

Погода в Украине. Во вторник, 27 марта, в Украине пройдут дожди, а на западе страны - со снегом. Солнечная же погода ожидается только в двух областях.

Температура воздуха на западе будет держаться на уровне +5...+8 градусов. На востоке днем дождь, а ночью - снег, днем от +4 до +7. В центральной части страны дождь с мокрым снегом, а в Винницкой области - солнечно. Столбик термометра остановится на уровне +3...+7. На севере Украины ожидаются дожди, в Черниговской области - со снегом, днем от +4 до +7 градусов. На юге синоптики прогнозируют осадки, только в Одесской области сухо и солнечно. Днем в регионе от 6 до 11 градусов тепла, а в Крыму воздух прогреется до +14. В Киеве дождь, днем +4...+6 градусов.

Погода на 27 марта (meteo.gov.ua)

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в среду, 28 марта, циклон и атмосферные фронты нагонят еще больше облаков и пройдут периодические дожди.

Умеренные осадки ожидаются ночью на юге и в центральных областях, а днем ​​- на востоке и в центре страны. На западе и севере - дожди и облачность.

"В среду ожидается кратковременное похолодание и мокрый снег. Но уже в дальнейшем - никаких минусов даже ночью. Нюанс. В конце недели усилится ветер. Но, если честно, я не помню, чтобы когда Вербное воскресенье было без порывистого колючего ветра", - подытожила Диденко.

Погода на 28 марта (meteo.gov.ua)

Ранее синоптик рассказала украинцам о погоде на неделю.