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Дощі і навіть сніг: українців попередили про погіршення погоди

STYLERLIFE        27.03.2018 - 11:36
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Синоптики розповіли, чого чекати українцям від погоди 27 і 28 березня

Погода в Україні. У вівторок, 27 березня, в Україні пройдуть дощі, а на заході країни - зі снігом. Сонячна ж погода очікується лише в двох областях.

Температура повітря на заході триматиметься на рівні +5...+8 градусів. На сході вдень дощ, а вночі - сніг, вдень від +4 до +7. У центральній частині країни дощ з мокрим снігом, а у Вінницькій області - сонячно. Стовпчик термометра зупиниться на рівні +3...+7. На півночі України очікуються дощі, у Чернігівській області - зі снігом, вдень від +4 до +7 градусів. На півдні синоптики прогнозують опади, тільки в Одеській області сухо і сонячно. Вдень від 6 до 11 градусів тепла, а в Криму повітря прогріється до +14. У Києві дощ, вдень +4...+6 градусів.

Погода на 27 березня (meteo.gov.ua)

Синоптик Наталія Діденко зазначає, що в середу, 28 березня, циклон і атмосферні фронти наздоженуть ще більше хмар і пройдуть періодичні дощі.

Помірні опади очікуються вночі на півдні і в центральних областях, а вдень на сході і в центрі країни. На заході і півночі - дощі і хмарність.

"У середу очікується короткочасне похолодання і мокрий сніг. Але вже в подальшому - ніяких мінусів навіть вночі. Нюанс. Наприкінці тижня посилиться вітер. Але, якщо чесно, я не пам'ятаю, щоб коли Вербну неділю було без поривчастого колючого вітру", - підсумувала Діденко.

Погода на 28 березня (meteo.gov.ua)

Раніше синоптик розповіла українцям про погоду на тиждень.

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Теги: погода
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