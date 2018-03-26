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"Мы готовимся к Пасхе": синоптик рассказала украинцам о погоде на неделю

STYLERLIFE        26.03.2018 - 12:50
Фото: Весна в Украине (pixabay.com)
Фото: Весна в Украине (pixabay.com)

К концу недели усилится ветер

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о погоде на неделю. Особого тепла еще ждать рано, но температура будет плюсовая. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

"Неделя покатилась. И она - особенная, потому что заканчивается Вербным воскресеньем. И в течение этой недели мы начинаем активно чистить наши дома, освобождая их от старого, пыльного и лишнего. Мы готовимся к Пасхе. Поэтому погода будет иметь особое значение. Окна предательски высвечивают уже настоящее весеннее солнце, но мыть их еще рановато. Потому что настолько тепло еще не будет. А простудиться - кому оно надо?" - написала Диденко.

"Завтра циклон и атмосферные фронты нагонят больше облаков и пройдут периодические дожди. Умеренные осадки ожидаются ночью на юге и в центральных областях, а днем ​​- на Востоке и в Центре. На Западе и Севере - или дождь, или просто влага и облачность. Температура воздуха ночью - около нуля, где-то  -3 +3, завтра днем ​​4 + 9 градусов, на юге + 7 + 14 градусов. В Киеве завтра может увеличиться облачность и немного покапает. Ночью до -2 градусов, днем ​​до +5, +6 градусов", - отметила синоптик.

Диденко предупредила о кратковременном похолодании в середине недели.

"Внимательно. В среду ожидается кратковременное похолодание и мокрый снег. Но уже в дальнейшем - никаких минусов даже ночью. Нюанс. В конце недели усилится ветер. Но, если честно, я не помню, чтобы когда Вербное воскресенье было без порывистого колючего ветра. Так что идем согласно весеннего графика", - подытожила Диденко.

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что синоптик дала оптимистический прогноз погоды на начало недели.

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Теги: погода, прогноз
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