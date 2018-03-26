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"Ми готуємося до Великодня": синоптик розповіла українцям про погоду на тиждень

STYLERLIFE        26.03.2018 - 12:50
Фото: Весна в Україні (pixabay.com)
Фото: Весна в Україні (pixabay.com)

До кінця тижня посилиться вітер

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про погоду на тиждень. Особливого тепла ще чекати зарано, але температура буде плюсова. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

"Тиждень покотився. І він - особливий, тому що закінчується Вербною неділею. І протягом цього тижня ми починаємо активно чистити наші будинки, звільняючи їх від старого, запорошеного і зайвого. Ми готуємося до Великодня. Тому погода буде мати особливе значення. Вікна зрадницьки висвічують вже справжнє весняне сонце, але мити їх ще зарано. Тому що настільки тепло ще не буде. А застудитися - кому воно треба?" - написала Діденко.

"Завтра циклон і атмосферні фронти наженуть більше хмар і пройдуть періодичні дощі. Помірні опади очікуються вночі на півдні і в центральних областях, а вдень на Сході і в Центрі. На Заході і Півночі - або дощ, або просто волога і хмарність. Температура повітря вночі - близько нуля, десь -3 +3, завтра вдень 4 + 9 градусів, на півдні + 7 + 14 градусів. У Києві завтра може збільшитися хмарність і трохи покапає. Вночі до -2 градусів, вдень до +5, +6 градусів", - зазначила синоптик.

Діденко попередила про короткочасне похолодання в середині тижня.

"Уважно. У середу очікується короткочасне похолодання і мокрий сніг. Але вже в подальшому - ніяких мінусів навіть вночі. Нюанс. Наприкінці тижня посилиться вітер. Але, якщо чесно, я не пам'ятаю, щоб коли Вербну неділю було без поривчастого колючого вітру. Так що йдемо згідно весняного графіка", - підсумувала Діденко.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що синоптик дала оптимістичний прогноз погоди на початок тижня.

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Теги: погода, прогноз
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