"Начинаем есть витамин Д": синоптик дала оптимистический прогноз погоды на начало недели

Синоптик рассказала о том, где будут дожди

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ждет украинцев в понедельник, 26 марта. Свой прогноз Диденко опубликовала на странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко рассказала, что в воскресенье, 25 марта, уже немного пригревает солнцем и можно заниматься ревизией гардероба.

"Начну прогноз погоды с чувства зависти к тем, кто, молодец, вышел сегодня на улицу и имеет возможность касаться носом этих великолепных +5+9 градусов, жмуриться от солнца и нюхать прекрасный вегетососудистый мартовский воздух. Я занялась ревизией гардероба и об этом когда-нибудь снимут фильм ужасов или фэнтези", - написала синоптик.

Наталка Диденко сообщила, что в большинстве регионов Украины понедельник будет сухим и солнечным, а температура воздуха со знаком плюс.

"Понедельник в большинстве областей Украины, благодаря антициклону по имени Йост, будет солнечным, с сухим воздухом. Солнце позволит прогреть воздух уже до оптимистических +4+9 градусов. А где больше припечет, то и выше", - сообщила синоптик и отметила, что ночи все еще остаются холодными.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

"Ближайшая ночь еще может подморозить, поэтому утром на работу идите осторожнее, еще скользко", - отметила Диденко.

Кроме того, синоптик предупредила о том, что необходимо быть осторожными и на водоемах.

"Об осторожности. Лед на реках и прудах становится тоньше и тоньше, поэтому рыбакам лучше уж держаться на берегу", - сообщила Диденко.

Не обойдется в Украине и без осадков. Синоптик сообщила, что в некоторых областях все-таки будет дождь.

"Понедельник получит и немного осадков. Это уже будет дождь. Циклон с юга Европы по имени Карола подвинет к нам ближе атмосферные фронты. И фронты принесут дожди завтра в Одесской, Николаевской, Винницкой области и дотянут до Кропивницкого", - предупредила Наталка Диденко.

Столице синоптик пообещала теплую и солнечную погоду.

"В Киеве завтра будет без осадков, ночью немного подмерзнет, а днем ожидается +7+8 градусов! Еще не сильно раздевайтесь, так как тепло только начало набирать обороты, но темные очки уже можно поселить в сумке. И возьмите нож и вилку, начинаем есть замечательный витамин Д", - написала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптик дал неутешительный прогноз о похолодании в Украине.