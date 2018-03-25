"Починаємо їсти вітамін Д": синоптик дала оптимістичний прогноз погоди на початок тижня

Синоптик розповіла про те, де будуть дощі

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода чекає на українців в понеділок, 26 березня. Свій прогноз Діденко опублікувала на сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко розповіла, що в неділю, 25 березня, вже трохи пригріває сонцем і можна займатися ревізією гардеробу.

"Почну прогноз погоди з почуття заздрості до тих, хто, молодець, вийшов сьогодні на вулицю і має можливість торкатися носом цих чудових +5+9 градусів, мружитися від сонця і нюхати прекрасний вегетосудинне березневе повітря. Я зайнялася ревізією гардеробу і про це коли-небудь знімуть фільм жахів або фентезі", - написала синоптик.

Наталка Діденко повідомила, що в більшості регіонів України понеділок буде сухим і сонячним, а температура повітря зі знаком плюс.

"Понеділок у більшості областей України, завдяки антициклону по імені Йост, буде сонячним, з сухим повітрям. Сонце дозволить прогріти повітря вже до оптимістичних +4+9 градусів. А де більше припече, то й вище", - повідомила синоптик і зазначила, що ночі все ще залишаються холодними.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

"Найближча ніч ще може підморозити, тому вранці на роботу йдіть обережніше, ще слизько", - зазначила Діденко.

Крім того, синоптик попередила про те, що необхідно бути обережними і на водоймах.

"Про обережність. Лід на річках і ставках стає тоншим і тоншим, тому рибалкам краще вже триматися на березі", - повідомила Діденко.

Не обійдеться в Україні і без опадів. Синоптик повідомила, що в деяких областях все-таки буде дощ.

"Понеділок отримає і трохи опадів. Це вже буде дощ. Циклон з півдня Європи по імені Карола посуне до нас ближче атмосферні фронти. І фронти принесуть дощі завтра в Одеській, Миколаївській, Вінницькій області та дотягнуть до Кропивницького", - попередила Наталка Діденко.

Столиці синоптик пообіцяла теплу і сонячну погоду.

"У Києві завтра буде без опадів, вночі трохи підмерзне, а вдень очікується +7+8 градусів! Ще не сильно роздягайтеся, так як тепло тільки почало набирати обертів, але темні окуляри вже можна поселити в сумці. І візьміть ніж і вилку, починаємо їсти чудовий вітамін Д", - написала Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптик дав невтішний прогноз про похолодання в Україні.