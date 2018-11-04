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Погром на харківському цвинтарі: священик зізнався, що йшов "від страшної трагедії"

STYLERЖиття    04.11.2018 - 10:25

Відео: священик УПЦ МП (Youtube-канал/Саша Книголюбова)

Скандальний священик, який проїхався на позашляховику по могилах українців, озвучив свою версію НП. Про це повідомляє Саша Книголюбова на своїй сторінці в Youtube.

"Для того, щоб піти від страшної трагедії, що мені довелося згорнути на могилки. Там на могилках ви прекрасно бачите, що я був, звичайно ж, в стресовому стані. Я людина вже не молодий. І коли я вийшов з машини, багато хто подумав, що я п'яний. Але ситуацію я можу пояснити", - сказав протоієрей УПЦ МП Михайло Люшуков.

Погром на харківському цвинтарі: священик зізнався, що йшов &quot;від страшної трагедії&quot;

Скріншот з відео (Youtube-канал/Саша Книголюбова)

Більш того, за словами священика, він на 100% упевнений, що ніяких алкогольних і наркотичних засобів там (у крові – ред.) не буде виявлено".

Погром на харківському цвинтарі: священик зізнався, що йшов &quot;від страшної трагедії&quot;

Скріншот з відео (Youtube-канал/Саша Книголюбова)

Нагадаємо, в Харкові священик храму Священномученика Олександра (УПЦ МП) влаштував справжній погром на цвинтарі.

Звернемо увагу, що священик на позашляховику Toyota RAV4 проїхався відразу по кільком могилам. Після НП чоловік вийшов з машини, розвів руками і пояснив, що намагався знайти шляхи виїзду, щоб не завдати ще більшої шкоди.

Також повідомлялося: спікер Філарета звернувся до віруючих МП.

До цього ми писали, що блогер гостро висловився про розрив відносин РПЦ з Константинополем.

Відео: (video.rbc.ua)

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