Погром на харьковском кладбище: священник признался, что уходил "от страшной трагедии"

Видео: священник УПЦ МП (Youtube-канал/Саша Книголюбова)

Скандальный священник, который проехался на внедорожнике по могилах украинцев, озвучил свою версию ЧП. Об этом сообщает Саша Книголюбова на своей странице в Youtube.

"Для того, чтобы уйти от страшной трагедии, мне пришлось свернуть на могилки. Там на могилках вы прекрасно видите, что я находился, конечно же, в стрессовом состоянии. Я человек уже не молодой. И когда я вышел из машины, многие подумали, что я пьяный. Но ситуацию я могу разъяснить", - сказал протоиерей УПЦ МП Михаил Люшуков.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Саша Книголюбова)

Более того, по словам священника, он "на 100% уверен, что никаких алкогольных и наркотических средств там (в крови – ред.) не будет обнаружено".

Скриншот из видео (Youtube-канал/Саша Книголюбова)

Напомним, в Харькове священник храма Священномученника Александра (УПЦ МП) устроил настоящий погром на кладбище.

Обратим внимание, что священник на внедорожнике Toyota RAV4 проехался сразу по нескольким могилам. После ЧП мужчина вышел из машины, развел руками и объяснил, что пытался найти пути выезда, чтобы не причинить еще большего вреда.

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Видео: (video.rbc.ua)