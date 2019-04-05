Викрадення дворічної дівчинки: подробиці спецоперації

Викрадення дитини відбулося 31 березня в Харкові. У місцевої жительки Дар'ї Донець вкрали дитину. Викрадачем дівчинки виявився її біологічний батько, який є громадянином Франції. Про це повідомляє місцеве видання NewsRoom.

Для того, щоб затримати викрадача українські правоохоронні органи провели цілу спецоперацію.

Увечері в день викрадення Дарину під дверима підкараулив батько її дочки Рафаель Вальденер, з яким жінка з 2017 року перебуває на стадії розлучення.

За словами Дар'ї, чоловік заштовхав її в квартиру, зв'язав за допомогою пластикових хомутів і зник разом з дворічною Еммою. Правоохоронці визначили, що француз орендував автомобіль і рухається в бік кордону на західній Україні.

Фото: facebook.com/Дарья Донець

Телефон викрадача був відключений, але за кермом був його знайомий, і правоохоронцям вдалося з ним зв'язатися. Спочатку водій не хотів йти на контакт і навіть намагався збити правоохоронців зі сліду. Він говорив, що він у відрядженні і нічого не знає про викрадення дитини.

Але правоохоронці все ж змогли "достукатися" до водія авто і він спробував пояснити французу всю серйозність ситуації. При цьому силовики вже готові були заглушити машину на дистанції. Вже були підготовлені і прикордонники, які співпрацювали з правоохоронними органами.

Біля кордону водій все ж повернув назад у бік Харкова. Після цього до справи підключилися співробітники карного розшуку. Щоб звести ризики до мінімуму, правоохоронці вирішили зупинити машину в Борисполі. Що власне і зробили патрульні під приводом перевірки документів.

Фото: facebook.com/Дарья Донець

За словами джерел, був ризик того, що француз з дочкою вийдуть з машини і їх слід загубиться. Але цього не сталося.

В даний час Рафаель Вальденер знаходиться в Харкові, а маленька дівчинка разом зі своєю мамою. Француза чекає суд, який повинен обрати для нього запобіжний захід. Кримінальне провадження відкрито за статтею 146 КК України ("викрадення").

Нагадаємо, що в Гостомелі Київської області дитячий майданчик пішов під землю.

Раніше повідомлялося про те, що під Вінницею жителі села готують самосуд над "озабоченим" дідом.