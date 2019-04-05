Похищение двухлетней девочки: подробности спецоперации

Похищение ребенка произошло 31 марта в Харькове. У местной жительницы Дарьи Донец украли ребенка. Похитителем девочки оказался ее биологический отец, который является гражданином Франции. Об этом сообщает местное издание NewsRoom.

Для того, чтобы задержать похитителя украинские правоохранительные органы провели целую спецоперацию.

Вечером в день похищения Дарью под дверью подкараулил отец ее дочери Рафаэль Вальденер, с которым женщина с 2017 года находится на стадии развода.

По словам Дарьи, мужчина затолкал ее в квартиру, связал при помощи пластиковых хомутов и скрылся вместе с двухлетней Эммой. Правоохранители определили, что француз арендовал автомобиль и движется в сторону границы на западной Украине.

Фото: facebook.com/Дарья Донец

Телефон похитителя был отключен, но за рулем машины был его знакомый, и правоохранителям удалось с ним связаться. Изначально водитель не хотел идти на контакт и даже пытался сбить стражей порядка со следа. Он говорил, что он в командировке и ничего не знает о похищения ребенка.

Но правоохранители все же смогли "достучаться" до водителя авто и он попытался объяснить французу всю серьезность ситуации. При этом силовики уже готовы были заглушить машину на дистанции. Уже были подготовлены и пограничники, которые сотрудничали с правоохранительными органами.

Возле границы водитель все же повернул назад в сторону Харькова. После этого к делу подключились сотрудники уголовного розыска. Чтобы свести риски к минимуму, правоохранители решили остановить машину в Борисполе. Что собственно и сделали патрульные под предлогом проверки документов.

Фото: facebook.com/Дарья Донец

По словам источников, все это время был риск того, что француз с дочерью выйдут из машины и их след потеряется. Но этого не произошло.

В настоящее время Рафаэль Вальденер находится в Харькове, а маленькая девочка вместе со своей мамой. Француза ждет суд, который должен выбрать для него меру пресечения. Уголовное производство открыто по статье 146 УК Украины ("похищение").

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