Похолодання і геомагнітні бурі: українцям розповіли про погоду 5 січня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На дорогах очікується сніговий наліт і ожеледиця

У суботу, 5 січня, на всій території України пройдуть опади у вигляді снігу. Очікується похмура погода і похолодання. Про це повідомляє Gismeteo.

У Луганській області в нічний час снігопад буде досить сильний.

Температура повітря у західних регіонах коливатиметься в межах від -8 градусів до -6 градусів, вдень - від -4 градусів до -1 градуса.

На Півночі та у Центрі в нічний час стовпчики термометрів будуть варіюватися від -8 градусів до -6 градусів. Вдень температура повітря становитиме від -5 градусів до -3 градусів.

У східній областях вночі від -10 до -7 градусів, а вдень - від -4 до -2 градусів.

На Півдні країни температура повітря вночі складе від -6 градусів до -4 градусів, вдень очікується від -2 до +1 градуса.

У столиці в суботу прогнозують хмарну погоду з проясненнями. У другій половині дня можливі опади у вигляді невеликого снігу.

Фото: сніг у Києві (twitter.com/kmda_official)

На дорогах буде сніжний наліт і ожеледиця.

Температура повітря - від -7 до -5 градусів.

Киян також попереджають про слабкі та малі геомагнітні бурі.

Нагадаємо, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, зима і весна в 2019 році в Україні будуть нестандартними.

Раніше ми повідомляли, що в Україні у січні найбільше снігу очікується в кінці місяця.

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Відео: РБК-Україна