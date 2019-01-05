Похолодание и геомагнитные бури: украинцам рассказали о погоде 5 января

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На дорогах ожидается снежный налет и гололедица

В субботу, 5 января, на всей территории Украины пройдут осадки в виде снега. Ожидается пасмурная погода и похолодание. Об этом сообщает Gismeteo.

В Луганской области в ночное время снегопад будет довольно сильный.

Температура воздуха в западных регионах будет колебаться в пределах от -8 градусов до -6 градусов, днем - от -4 градусов до -1 градуса.

На Севере и в Центре в ночное время столбики термометров будут варьироваться от -8 градусов до -6 градусов. Днем температура воздуха составит от -5 градуса до -3 градусов.

В восточной областях ночью будет от -10 до -7 градусов, а в дневное время - от -4 до -2 градусов.

На Юге страны температура воздуха ночью составит от -6 градусов до -4 градусов, днем ожидается от -2 до +1 градуса.

В столице в субботу прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Во второй половине дня вероятны осадки в виде небольшого снега.

Фото: снег в Киеве (twitter.com/kmda_official)

На дорогах будет снежный налет и гололедица.

Температура воздуха в Киеве - от -7 до -5 градусов.

Киевлян также предупреждают о слабых и малых геомагнитных бурях.

Напомним, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, зима и весна в 2019 году в Украине будут нестандартными.

Ранее мы сообщали, что в Украине в январе больше всего снега ожидается в конце месяца.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина