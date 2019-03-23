Поки не склюють чайки: Корчинський хоче стратити Путіна на Кримському мосту

Кримський міст має стати тим місцем, де стратять російських політиків на чолі з президентом цієї країни Володимиром Путіним. Про це заявив лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський в інтерв'ю на YouTube-каналі InterVizor.

За словами політика, таким чином Україна зможе помститися за анексію Криму і війну на Донбасі.

Корчинський зазначив, що Керченський міст – велике приниження для всіх українців. При цьому міст нам кожен день нагадує про те, що у нас не тільки забрали, але і принизили.

Політик вважає, що найбільше приниження полягає в тому, що Україна віддала Крим практично без пострілів. При цьому були ті, хто хотів стріляти і навіть намагалися зробити це, але більшість українського суспільства та бомонду були проти цього.

Відео: YouTube/InterVizor

Корчинський заявив, що це було дуже великою помилкою, оскільки якщо б півострів не здали без бою, то не було б війни на Донбасі, а всі військові дії проходили на території Криму.

Він також заявив, що компенсувати приниження, яке спіткало Україну, можна лише радикальними методами. Корчинський сказав, що йому недостатньо того, якщо Україна просто відвоює окуповані території. Необхідно щоб війна прийшла в Москву, і керівники РФ висіли на Керченському мосту, поки їх не склюють чайки.

Нагадаємо, що Корчинський каже про те, що українські добровольці повинні розв'язати війну в Москві. За його словами, слід згадати досвід XVII століття, коли українці разом з князями Вишневецькими змогли виграти війну проти Московського царства.

Раніше повідомлялося про те, що Корчинський пригрозив Олександру Усику автоматом Калашникова за його слова про томос і готовність битися з радикалами за Києво-Печерську Лавру.