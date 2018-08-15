Показав щитки синьо-жовтого кольору: Хачеріді розлютив росіян на матчі в Москві

Фото: Євген Хачеріді (УНІАН)

Євген Хачеріді після гри показав росіянам щитки синьо-жовтого кольору

Екс-гравець київського "Динамо" Євген Хачеріді, який нещодавно підписав контракт з грецьким ПАОКом, розлютив російських фанів.

14 серпня московський "Спартак" у себе вдома вилетів з Ліги чемпіонів, поступившись клубу Хачеріді.

Після матчу гравці грецького клубу підійшли подякувати своїх фанатів за підтримку. В цей час росіяни почали викрикувати провокаційні слова на адресу футболістів.

Фото: twitter com MatchTV фото - Василь Пономарьов

Відомий своє запальністю Хачеріді приспустив гетри та і вказав пальцем на свої щитки синьо-жовтого кольору.

Російські журналісти відразу ж бурхливо відреагували на подію, називаючи Хачеріді "Відою 2".

Скріншот поста (twitter.com/МатчТВ)

Тепер російський депутат Дмитро Свіщев вирішив звернутися до УЄФА з проханням покарати українця за цей інцидент.

"Такі демарші не просто не вітаються, а заборонені в спорті. У будь-якого спортсмена можуть бути свої політичні переконання. Але їх не варто так відкрито висловлювати в тій ситуації, яка зараз відбувається між нашими дружніми, братніми країнами. Ясно, що це очевидна провокація. Хтось попросив його зробити це, або це було здійснено за власним бажанням, незалежно від цього, Хачеріді повинен бути покараний", - заявив політик російським ЗМІ.

Він вважає, що УЄФА зобов'язаний відреагувати.

"Такі вчинки не повинні залишатися безкарними. Вважаю, московський клуб чітко відреагує на це. А клубу ПАОК треба бути уважніше. Думаю, як клуб, так і гравець повинні бути оштрафовані", - підсумував Свищев.

Раніше легендарний воротар київського "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський жорстко оцінив поведінку Євгена Хачеріді, який в матчі проти "Лаціо" відмовився виходити на поле.

Також ми писали, що український футболіст розповів про те, що пошкодував про перехід в російський клуб.

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