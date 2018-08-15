Показал щитки сине-желтого цвета: Хачериди разозлил россиян на матче в Москве

Фото: Евгений Хачериди (УНИАН)

Евгений Хачериди после игры показал россиянам щитки сине-желтого цвета

Экс-игрок киевского "Динамо" Евгений Хачериди, который недавно подписал контракт с греческим ПАОКом, разозлил российских фанов.

14 августа московский "Спартак" у себя дома вылетел из Лиги чемпионов, уступив клубу Хачериди.

После матча игроки греческого клуба подошли поблагодарить своих фанатов за поддержку. В это время россияне начали выкрикивать провокационные слова в адрес футболистов.

Фото: twitter com MatchTV фото - Василий Пономарев

Известный свое вспыльчивостью Хачериди приспустил гетры и и указал пальцем на свои щитки сине-желтого цвета.

Российские журналисты сразу же бурно отреагировали на происшествие, называя Хачериди "Видой 2".

Скриншот поста (twitter.com/МатчТВ)

Теперь российский депутат Дмитрий Свищев решил обратиться в УЕФА с просьбой наказать украинца за этот инцидент.

"Такие демарши не просто не приветствуются, а запрещены в спорте. У любого спортсмена могут быть свои политические убеждения. Но их не стоит так открыто высказывать в той ситуации, которая сейчас происходит между нашими дружественными, братскими странами. Ясно, что это очевидная провокация. Кто-то попросил его сделать это, либо это было совершено по собственному желанию – независимо от этого, Хачериди должен быть наказан", - заявил политик российским СМИ.

Он считает, что УЕФА обязан отреагировать.

"Такие поступки не должны оставаться безнаказанными. Считаю, московский клуб четко отреагирует на это. А клубу ПАОК надо быть внимательнее. Думаю, как клуб, так и игрок должны быть оштрафованы", - подытожил Свищев.

Ранее легендарный вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский жестко оценил поведение Евгения Хачериди, который в матче против "Лацио" отказался выходить на поле.

Также мы писали, что украинский футболист рассказал о том, что пожалел о переходе в российский клуб.

Как футболисты симулируют травмы