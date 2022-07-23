"Показують пальцем і женуть з лежаків": росіяни скаржаться на відпочинок у Греції

Відпочинок в Греції

Так, наприклад одна росіянка дуже скаржиться на пляжний відпочинок в Греції в цьому році.

"Ми з друзями вирішили влаштувати пікнік на березі. Ми ненадовго відшли, а когла повернулися, вся наша їжа була на піску. Хтось перекинув наші продукти. Поруч відпочивали британці, які влаштували нам такий сюрприз", - розповіла мешканка РФ.

Росіяни боятися відпочивати на пляжах Греції (фото: just-interes.ru)

Ще одна туристка Галина повідомила, що місцеві в Греції сказали їй такі слова: "вам не слід залишати територію РФ. Вас тут ніхто не чекає".

За словами росіян, в готелях до них ставляться нормально, але самі співробітники готелів радять не залишати їх межі, так як за ними може трапитися різні ситуації.

"Вам може не сподобається те, що ви почуєте за межами готелю", - розповів один з керівників готелю росіянам.

Також жителі-країни агресора скаржаться, що на пляжах їх виганяють з лежаків і вказують на них пальцями.