Покусав людей, корів і козу: у Вінницькій області борсук тероризує все село (відео)

Хижак нападає на людей і домашніх тварин

В селі Деребчин Вінницької області борсук напав на людину і покусав корів, собаку і козу. Про це повідомляє ТСН.

"Тут глибока рвана рана, тут трошки менше, а тут перелом в пальці – видно, як падала, зламала", - розповіла постраждала Надія Чубанова.

Тепер жінці щодня доводиться робити перев'язки і колоти уколи від сказу.

"Температура була до 39, чотири дні", - розповіла вона.

У день нападу Надія не одразу зрозуміла, що за звір напав на корів, а потім на неї.

"Воно кілограмів 30. За ноги почав кусати, я потім руками його оттаскивала. Я поборотися з ним не могла. Шия така груба, думаю, може, я його задушу. за шию – така груба шия і не виходить нічого", - зізналася потерпіла.

Відео: Борсук нападає на людей і тварин (tsn.ua)

Дочка Надії також перебувала близько стада. Спочатку вона почула крик, а потім побачила, як мати бореться з чимось сірим з смугами. Відбиваючись від хижака, вона зламала три товсті палиці.

"Одна ламалася, друга, воно ж таке, як кабанчик, був. Я з усієї сили. Я думала, якщо воно її не кине, воно б на моїх очах її загризла б і я б нічого не зробила. Страх у мене до цього часу ще залишився", - каже донька Ірина Нижнивская.

Мисливці відразу визначили, що це був борсук. Його намагалися знайти в лісі, але звір з'явився у дворі місцевого жителі і напав на собаку.

"Я хвилин десять відганяв його, і він все до пса повертався, повертався", - розповів Василь Боднар.

Після літній жінці Ганні довелося відбивати від хижака свою козу.

"Я за ту гілку – б'ю і кричу, може, хто почує", - пригадує вона.

На крик прибігли сусіди з вилами і закололи борсука.

"Відправили його у Вінницю на експертизу, і тоді підтвердилося, що він хворий на сказ, цей борсук", - пояснив сільський голова Федір Галайко.

У селі оголосили карантин. Ветеринари роблять щеплення проти сказу всіх домашніх тварин.

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