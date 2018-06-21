Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Покусав людей, корів і козу: у Вінницькій області борсук тероризує все село (відео)

STYLERLIFE        21.06.2018 - 10:52
Фото: pixabay.com/Beeki
Фото: pixabay.com/Beeki

Хижак нападає на людей і домашніх тварин

В селі Деребчин Вінницької області борсук напав на людину і покусав корів, собаку і козу. Про це повідомляє ТСН.

"Тут глибока рвана рана, тут трошки менше, а тут перелом в пальці – видно, як падала, зламала", - розповіла постраждала Надія Чубанова.

Тепер жінці щодня доводиться робити перев'язки і колоти уколи від сказу.

"Температура була до 39, чотири дні", - розповіла вона.

У день нападу Надія не одразу зрозуміла, що за звір напав на корів, а потім на неї.

"Воно кілограмів 30. За ноги почав кусати, я потім руками його оттаскивала. Я поборотися з ним не могла. Шия така груба, думаю, може, я його задушу. за шию – така груба шия і не виходить нічого", - зізналася потерпіла.

Відео: Борсук нападає на людей і тварин (tsn.ua)

Дочка Надії також перебувала близько стада. Спочатку вона почула крик, а потім побачила, як мати бореться з чимось сірим з смугами. Відбиваючись від хижака, вона зламала три товсті палиці.

"Одна ламалася, друга, воно ж таке, як кабанчик, був. Я з усієї сили. Я думала, якщо воно її не кине, воно б на моїх очах її загризла б і я б нічого не зробила. Страх у мене до цього часу ще залишився", - каже донька Ірина Нижнивская.

Мисливці відразу визначили, що це був борсук. Його намагалися знайти в лісі, але звір з'явився у дворі місцевого жителі і напав на собаку.

"Я хвилин десять відганяв його, і він все до пса повертався, повертався", - розповів Василь Боднар.

Після літній жінці Ганні довелося відбивати від хижака свою козу.

"Я за ту гілку – б'ю і кричу, може, хто почує", - пригадує вона.

На крик прибігли сусіди з вилами і закололи борсука.

"Відправили його у Вінницю на експертизу, і тоді підтвердилося, що він хворий на сказ, цей борсук", - пояснив сільський голова Федір Галайко.

У селі оголосили карантин. Ветеринари роблять щеплення проти сказу всіх домашніх тварин.

Нагадаємо, що у Києві почастішали напади ворон на людей.

Ці грайливі панди

У Києві невідомий порізав обличчя дівчині-ветеринару прямо в клініці Не бере навіть отрута: в Одесі нашестя щурів
Теги: Винницкая область, барсук, нападение, тварини
Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море
"Ура! Слава!" Український нардеп зрадів перемозі збірної Росії
"Я тримаюся": Сенцов написав листа російському кінокритику
Це хвороба? Супрун розвінчала міф про гомосексуальність
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся