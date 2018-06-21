Покусал людей, коров и козу: в Винницкой области барсук терроризирует все село (видео)

Хищник нападает на людей и домашних животных

В селе Деребчин Винницкой области барсук напал на человека и покусал коров, собаку и козу. Об этом сообщает ТСН.

"Здесь глубокая рваная рана, здесь немножко меньше, а тут перелом в пальце – видно, как падала, сломала", - рассказала пострадавшая Надежда Чубанова.

Теперь женщине каждый день приходится делать перевязки и колоть уколы от бешенства.

"Температура была до 39, дня четыре", - рассказала она.

В день нападения Надежда не сразу поняла, что за зверь напал на коров, а потом на нее.

"Оно килограммов 30. За ноги начал кусать, я потом руками его оттаскивала. Я побороться с ним не могла. Шея такая грубая, думаю, может, я его задушу. за шею – грубая такая шея и не получается ничего", - призналась потерпевшая.

Видео: Барсук нападает на людей и животных (tsn.ua)

Дочь Надежды также находилась около стада. Сначала она услышала крик, а затем увидела, как мать борется с чем-то серым с полосами. Отбиваясь от хищника, она сломала три толстые палки.

"Одна ломалась, вторая, оно же такое, как кабанчик, был. Я со всей силы. Я думала, если оно ее не бросит, оно бы на моих глазах ее бы загрызло и я бы ничего не сделала. Страх у меня к этому времени еще остался", - говорит дочь Ирина Нижнивская.

Охотники сразу определили, что это был барсук. Его пытались найти в лесу, но зверь объявился во дворе местного жители и напал на собаку.

"Я минут десять отгонял его, и он все до пса возвращался, возвращался", - рассказал Василий Боднар.

После пожилой женщине Анне пришлось отбивать от хищника свою козу.

"Я за ту ветку – бью и кричу, может, кто услышит", - вспоминает она.

На крик подоспели соседи с вилами и закололи барсука.

"Отправили его в Винницу на экспертизу, и тогда подтвердилось, что он болен бешенством, этот барсук", - пояснил сельский голова Федор Галайко.

В селе объявлен карантин. Ветеринары прививают против бешенства всех домашних животных.

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