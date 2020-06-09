Поліцейський-вбивця Джорджа Флойда може вийти на свободу

Поліцейський Дерек Шовін, який звинувачується у вбивстві чорношкірого Джорджа Флойда, може вийти на свободу. Йому призначили заставу в мільйон доларів і, якщо він заплатить, то спокійно може вийти на свободу. Про таке рішення повідомив суд Міннеаполіса.

Зараз колишній "коп" заарештований і перебуває за ґратами. Суд відбувся в понеділок, 8 червня, у форматі відеоконференції. Наступне слухання у суді заплановане на 29 червня.

Підозрюваний правоохоронець дав свою згоду на ряд обмежень , яким суд визначив його звільнення з-під варти.

Обмеження полягають у тому, що Дерек не зможе контактувати з родиною загиблого Флойда, а також ніколи вже не зможе зайняти посаду поліцейського.

"Коп" також повинен буде здати зброю і стає "невиїзним" за межі штату Міннесота.

Нагадаємо, що 46-річний Джордж Флойд помер у лікарні після того, як його затримували поліцейські біля магазину 25 травня. Афроамериканця запідозрили в тому, що він дав фальшиву купюру продавцю.

Відео жорсткого затримання чоловіка потрапило в мережу. На кадрах видно, як поліцейський затиснув шию затриманого коліном і притиснув його до асфальту. При цьому сам затриманий повторював фразу "Я не можу дихати".

Після цього по США прокотилася хвиля протестів, які спочатку були мирними, а потім почали нести агресивний характер. Заворушення в США тривають досі, темношкірі люди займаються мародерством і грабують і розносять магазини, розбивають машини і нападають навіть на лікарні.

Як ми раніше писали, у мережі показали страшні відео мародерства і анархії.