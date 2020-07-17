Поліцейського з Одеси підозрюють у зґвалтуванні підлітка: з'явилися шокуючі деталі

Поліцейського підозрюють у зґвалтуванні підлітка (фото: freepik)

Інспектор ювенальної поліції Михайло Полженцев заперечує будь-які звинувачення у зґвалтуванні

У Миколаєві сьогодні, 17 липня, відбувся суд, на якому колишньому ювенальному інспектору Одеської області Михайлу Полженцеву обирали міру запобіжного заходу. Йому пред'являють звинувачення у зґвалтуванні дівчинки-підлітка.

Сталося це ще в січні цього року. Дівчинка, якій поліцейський повинен був допомогти в складних життєвих обставинах, заявила про те, що він над нею поглумився, йдеться в сюжеті ТСН.

У матеріалах справи йдеться, що неповнолітня втекла з дому, а Полженцев займався цією справою. Коли втікачку повернули, інспектор проводив з родиною профілактичні бесіди. Потім, за словами дівчинки, він змусив її поїхати до нього додому і зґвалтував. Після чого відвіз на місце зупинки громадського транспорту.

Зазначимо, що неповнолітня звернулася у поліцію не відразу, бо думала, що це марно. Тоді вона поділилася тим, що сталося, зі своїм вчителем. Той порадив їй все ж написати на Полженцева заяву.

Полженцев заперечує всі звинувачення, каже, що нікого не ґвалтував.

Поліцейського з Одеси підозрюють у зґвалтуванні дівчинки-підлітка (відео: YouTube/ТСН)

Михайло Полженцев працював в "органах" 12 років і дослужився до капітана поліції. У квітні 2020 звільнився і поїхав до Молдови.

Тим часом, експертиза ДНК підтвердила відповідність Полженцева біологічного матеріалу, знайденого на білизні жертви, пише 112 Україна. Тоді він якраз повернувся з-за кордону і був затриманий.

Якщо його вина буде доведена, Полженцеву загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Києві впіймали ґвалтівника-рецидивіста і просять його пізнати.

Також повідомлялося, що в Одесі неадекват напав на школярку.